750 Euro für den Tierschutz

Die erste Facebook-Spendenaktion 2018 für den Tierschutzverein Bad Lauterberg konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Marion Pierschel und Janet Masurat konnten einen gut beladenen Transporter mit Futter, Sachspenden wie Decken, Katzentoiletten, Kratzbäumen, usw. bei der Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Helga Brille, in der Sebastian-Kneipp-Promenade entladen. Zusammen gekommen sind die Geschenke für den Tierschutzverein nach einem Aufruf auf der Facebookseite „Spendensammlung für den Tierschutzverein Bad Lauterberg“ durch zahlreiche Geld und Sachspenden sowie durch die gut gefüllten Sammelboxen für den Tierschutz im REWE-Markt Weitzel und dem Edeka-Markt-Schäfer in Barbis. Wie dazu Marion Pierschel und Janet Masurat erläuterten, wird der Internetspendenaufruf zweimal jährlich durchgeführt und fand inzwischen zum 6. Mal statt. Insgesamt beteiligten sich diesmal 27 Tierfreunde, die Geld-und Sachspenden im Wert von etwa 750 Euro zur Verfügung stellten. Wie Helga Brille, seit 1994 Vorsitzende des Tierschutzvereins, ergänzte, sei es großartig, dass einige Tierfreunde im Gedenken an das verstorbene Vereinsmitglied Dr. Mariam Wagner regelmäßig derartige Spendenaufrufe starten. Das Aufgabengebiet des bereits 1938 gegründeten Tierschutzvereins ist umfangreich, fungiert der Verein doch als offizielle Fundtierbehörde für Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen. In Obhut genommen werden alljährlich bis zu 200 Katzen und 50 Hund, sowie Kleintiere. Aktuell betreut der Tierschutzverein 78 Katzen, 2 Hunde, 2 Nymphensittiche und 4 Hasen/Kaninchen, die auch gern an Tierfreunde abgegeben werden. Besonders freuen würde sich der Tierschutzverein, wenn sich ehrenamtliche Helfer melden würden, die dem Verein bei der Versorgung und Tierpflege aktiv unterstützen würden.

