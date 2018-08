Auto überschlägt sich – Langentalskurve voll gesperrt

Polizei und Feuerwehr waren am Unfallort. Foto: Stefan Puchner / dpa

Bad Lauterberg Der Fahrer war vermutlich zu schnell unterwegs – sein Auto geriet in den Gegenverkehr und kam dann von der Straße ab. Der Mann wurde leicht verletzt.

Ein 87-Jähriger aus dem Landkreis Goslar wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L520 bei Bad Lauterberg verletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit in der scharfen Langentalskurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und leicht mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Das Verursacherfahrzeug sei dadurch ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo es sich im Straßengraben überschlug.

Der leichtverletzte Fahrzeugführer konnte das Auto mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer verlassen und wurde mit dem Rettungswagen ins Herzberger Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Die vorsorglich eingesetzte Feuerwehr Bad Lauterberg griff zur Unterstützung der Polizei nur verkehrsregelnd ein. Die Landesstraße war rund eine Stunde voll gesperrt. pol/nza