Blaskapelle spielt am Sonntag

Bad Lauterberg Zum ersten Auftritt nach der Sommerpause lädt die Original Südharzer Blaskapelle Lonau am Sonntag, 22. Juli, um 14 Uhr an Dombrowskys Baude am Campingpark Wiesenbeker Teich ein. Dort spielt sie ab 14.30 Uhr ein Konzert auf einer extra errichteten Bühne. Bei schlechtem Wetter entfällt die...