Verletzte Wanderin aus Gelände gerettet

Auf dem Harzer Baudensteig hat sich Samstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem die Geländerettung von ASB und DRK gefordert waren. Auf einem Waldweg wenige hundert Meter entfernt vom Knollenkreuz nahe Barbis war eine Wanderin schwer gestürzt. Dabei hatte sich die Frau erheblich verletzt.

Weil der genaue Unfallort nicht bekannt war, hatte die Kommunale Rettungsstelle die verschiedenen Fahrzeuge der Geländerettung alarmiert. Auf der Suche nach der Verletzten rückten diese dann über unterschiedliche Wege in Richtung des Großen Knollens an. Dem ASB-Team mit dem Rettungsquad gelang es als erste, die verletzte Wanderin zu finden. Nach der Erstversorgung vor Ort konnte die Frau schließlich mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Herzberg transportiert werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz von SEG ASB Bad Lauterberg mit Kommandowagen und Rettungsquad, der DRK Bereitschaft Bad Lauterberg mit Geländeretter und Mannschaftstransportwagen sowie dem Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen der hauptamtlichen ASB Rettungswache aus Barbis beendet.