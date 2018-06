Der Kurpark befindet sich am Sonntag fest in Kinderhand

Am kommenden Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr ist der Bad Lauterberger Kurpark wieder fest in Kinderhand: In dieser Zeit findet dort wieder das große Exide Kinder- und Familienfest statt. Viel Spaß versprechen die Aqua-Balls auf dem Kurparkteich, ein Piraten-Kletternetz, das Kinderkarussell,...