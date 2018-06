50.000 Euro Schaden nach Stromausfall in Lauterberg

Ausgelöst wurde der Stromausfall durch einen technischen Defekt in einer Ortsnetzstation in der Bleichegasse. Foto: Kirsten Buchwald

Bad Lauterberg Ausgelöst wurde der Ausfall am Samstag in Bad Lauterberg durch einen technischen Defekt in einer Ortsnetzstation und mehrere Kabelfehler.

Am Samstag kam es gegen 16 Uhr zu einem Stromausfall in Bad Lauterberg. Betroffen waren große Teile von Bad Lauterberg mit Hauptstraße, Bahnhofstraße, Wissmannstraße und Scharzfelder Straße sowie Teile von Barbis und Königshagen. Ausgelöst wurde der Stromausfall durch einen technischen Defekt in einer Ortsnetzstation in der Bleichegasse und mehrere Kabelfehler im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz. Das teilte Harz Energie am Sonntag mit.

Zur Schadensdiagnose und Behebung waren elf Mitarbeiter der Harz Energie sowie eine Kolonne eines Tiefbauunternehmens im Einsatz. Außerdem wurde ein Kabelmesswagen zur Lokalisierung der Kabelfehler eingesetzt.

Zwischen 19.37 und 22.17 Uhr konnte der regionale Netzbetreiber die Versorgung für einen großen Teil der betroffenen Gebiete schrittweise wiederherstellen. Noch am Samstagabend begannen Monteure der Harz Energie mit den Reparaturarbeiten.

Die beschädigte Station wird in der kommenden Woche komplett ausgetauscht.

Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 50 000 Euro.