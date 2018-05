Zwei Fahrzeuge zum Jubiläum

Kurz nach 11 Uhr war es am Samstag so weit: Mit dem Hissen der Fahne an der Plattform des Leiterwagens wurden die Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg offiziell eröffnet. Über den Tag verteilt boten die Wehrmitglieder den Besuchern vieles zum Bestaunen...