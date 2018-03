Randalierer in der Hauptstraße

Bad Lauterberg Bisher unbekannte Täter beschädigten Samstagnacht zwischen 20.30 und 23.30 Uhr in Bad Lauterberg die Außenspiegel von fünf geparkten Pkw. Alle Autos waren in der Hauptstraße im Bereich der Tankstelle geparkt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 zu melden. kic