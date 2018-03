DGB und GEW besprechen Schulsituation

Zu einem besonderen Thema lädt der DGB-Ortsverband Bad Lauterberg im Rahmen seiner Versammlung am kommenden Montag, 19. März, um 19.30 Uhr in die Gaststätte Check Point Aue, Drahthüttenweg 2, in Bad Lauterberg ein. Es wird um die Schulsituation im Altkreis Osterode aus gewerkschaftlicher Sicht...