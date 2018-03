Bad Lauterberg Am Samstagabend meldete sich bei der Polizei Bad Lauterberg ein junger Mann, der beim Geldabheben in einer Sparkassenfiliale in Bad Lauterberg eine Geldtasche mit einem dreistelligen Euro-Betrag fand. Er nahm diese zunächst an sich und verständigte die Polizei. Die Geldtasche konnte einem Kiosk aus der Kneipp-Stadt zugeordnet werden, es handelte sich um die Einnahmen des vorvorherigen Tages.

