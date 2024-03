Willensen. Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Willensen bei Bad Grund entsteht ein hoher Sachschaden. Das ist passiert: der Polizeibericht.

Bei einem Unfall in der Bad Grunder Ortschaft Willensen am Donnerstag, 21. März 2024, ist es zu einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Polizei Osterode berichtet, habe es sich um eine Alkoholfahrt gehandelt.

Unfall in Willensen im Harz: Autofahrer kommt von Straße ab und kollidiert mit geparkten Pkw

Demnach kam ein 35-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr nach rechts von der Fissekenstraße ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro.

„Nach Überprüfung durch einen Atemalkoholtest stellte man fest, dass der Wert im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit gelegen hat“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 35-Jährigen beschlagnahmt. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand, so die Polizei abschließend.

