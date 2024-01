Gittelde. Spuren weisen auf ein mögliches Einbruchsdrama im Schülerteich bei Bad Grund (Harz) hin. Jugendliche sollen sich bei der Polizei melden.

Im Einsatz ist die Feuerwehr am Donnerstag, 18. Januar 2024, am sogenannten Schülerteich in Gittelde. Möglicherweise ist es hier zu einem Drama gekommen. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise.

Suchaktion bei Bad Grund (Harz) - Taucher im Einsatz

Ein Loch im Eis und Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass dort eine Person ins Eis eingebrochen sein könnte. Anwohner berichten, dass sie am Mittwochabend Jugendliche an dem Teich beobachtet haben, die dort gefeiert hätten. Anscheinend wurden Sandkastenmuscheln zum Schlittern auf dem Eis benutzt.

Drei Taucher der Wasserrettung der Feuerwehr Northeim suchen den Teich in dem Ortsteil der Gemeinde Bad Grund am Vormittag nach einem oder mehreren möglichen Opfern ab.

Schülerteich in Gittelde: Fußspuren und Loch im Eis

Laut Polizeibericht hatten Passanten am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr Schuhspuren und ein größeres Loch in der Mitte des Gewässers entdeckt und der Polizei gemeldet. Anwohner wollen am Mittwochabend, 17. Januar, in der Zeit zwischen 21 und 21.30 Uhr im Bereich des Teiches die Stimmen bzw. das laute Gegröle von mutmaßlich mehreren Jugendlichen vernommen haben.

Eine weitere Zeugin gab an, dass Jugendliche sich etwa gegen 20.20 Uhr mit einer Schneeschaufel auf dem Gewässer befunden hätten. Angesichts dieser Informationen kann nicht ausgeschlossen werden, dass dabei eine der Personen eingebrochen ist und von den anderen wieder herausgezogen worden sein könnte.

Polizei aus Osterode am Harz bittet um Hinweise

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei in Osterode die Personengruppe, die sich am Mittwochabend am Schülerteich aufgehalten hat, sowie auch sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung der Spuren geben können, sich unbedingt bei der Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 zu melden.

Wir berichten weiter.

