Stollengarten Gittelde wird Ende August wieder geöffnet

Gittelde. Der seit Juli gesperrte Stollengarten rund um das Mundloch des Ernst-Augst-Stollens in Gittelde kann am 22. August wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Das teilte der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, mit. Ein Abbruch eines schweren Astes einer großen Buche hatte aus Sicherheitsgründen zu der Sperrung geführt (wir berichteten). Inzwischen hat Birgitt Nienstedt vom Fachbereich Ortsbild und Grünflächenpflege den gesamten Baumbestand in Augenschein genommen. Laut Dietzmann sei nun der Auftrag zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erteilt. Die Arbeiten an der alten Buche sowie an weiteren Bäumen werden von einer Fachfirma mit Hubsteiger-Unterstützung vorgenommen. Sie sollen spätestens am 21. August abgeschlossen sein. hn