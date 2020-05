Modelle zum Aufklappen und Drücken

Wie ein kleiner Eiffelturm sieht er aus, der Hydrokompressoren-Turm. Als Druckluft-Erzeuger war er bis 1977 im Bergbau der Grube „Hilfe Gottes“ nützlich und kann heutzutage als Ausstellungselement im Museum „Schachtanlage Knesebeck“ besichtigt werden wie auch der Elektro-Kompressor. Beide stehen für das Thema „Druck“, und das wiederum ist im Projekt „Trafo: „Harz/Museen/Welterbe – Weltkultur transformiert eine Region“ Schwerpunkt für den „Knesebeckschacht“.

Die Einrichtung hat wie auch die anderen drei Projekt-Museen eine Modifizierung mitgemacht. In der Bad Grunder werden noch einige Neuerungen umgesetzt, sie ist derzeit noch geschlossen.

Bestandsobjekte mit aktueller Museumsdidaktik kombinieren

Bereits vor Beginn des Trafo-Projektes zeigte das Museum ein gut durchdachtes Konzept bei der Darstellung der Grunder Montangeschichte – Wahrzeichen sind der Hydrokompressoren-Turm, der durchlaufende Wasserstollen und die Radstube – in den Ausstellungsräumen: leichte Metallkonstruktionen im Industrie-Design, an denen Bildmaterial aufgehängt ist, Modelle, Werkzeug, Mineralien, Bergmannskleidung in Vitrinen unter anderem. Auf dem Freigelände: Maschinen, Transportmittel aus verschiedenen Jahrzehnten bergbaulicher Aktivitäten. Bestandsobjekte sind und werden nun mit aktueller Museumsdidaktik kombiniert. Einheitlichkeit in der Beschilderung kommt ergänzend hinzu. Neue Erklärtafeln mit Fotografien, Grafiken und Modellen sind aufgestellt. Lichteffekte verdeutlichen Verfahren, wie beim „Grunder Gefälle“ – es steht für die Kraft des Wassers –, und wie beim Hydrokompressoren-Turm – er steht für die Erzeugung von Druck durch Wasser. Mittels Grafik wird das Prinzip zusätzlich verdeutlicht.

Zeitzeugen berichten virtuell aus ihrem Leben als Bergleute

Filme von Zeitzeugen, die aus ihrem Bergmannsleben erzählen, sind an drei Stelen zu sehen. Jugendliche der Oberschule Badenhausen haben die Interviews geführt. So war es bei Trafo ja vorgesehen: Wie sich Kulturinstitutionen neuen Aufgaben, Inhalten und Kooperationen öffnen können, dem sollte nachgegangen werden, und zwar mithilfe von Akteuren vor Ort.

Ein neues Modell dank Trafo: Dargestellt wird der sogenannte Seigerriss. Volker Sturm, er war einst Steiger, und Lothar Kahla führen Gäste durch das Museum und erklären die Neuerungen. Foto: Potthast

Tafeln mit Fotografien, die beispielsweise Weihnachten unter Tage aus verschiedenen Jahrzehnten dokumentieren, sind ebenfalls neue Ausstellungsbestandteile. Das sei eine schöne Umsetzung, so Regina Keinert. Sie ist Tochter eines Bergmannes, Mitglied im Förderverein Bergbau- und Heimatmuseum Bad Grund, der sich für den Erhalt von Anlage und Inventar einsetzt, und übernimmt im Museum Führungen. Genau wie Volker Sturm, Erster Vorsitzender des Fördervereins und einstiger Steiger, und Lothar Kahla, der vor nicht allzu langer Zeit zu der Ehrenamtsgruppe kam.

Der Verein gründete sich 1985. Damals sei bereits von einer Schließung der Grube „Hilfe Gottes“ die Rede gewesen, so Volker Sturm. Das Ende kam 1992. Der ehemalige Steiger schwärmt von damals. Denn der Bergbau in Bad Grund sei ein richtig moderner gewesen und das Bergwerk das mit der zweithöchsten Fördermenge in Deutschland.

Erinnerungen sind so viele vorhanden, Anschauungsobjekte halten sie frisch, und die Besucher profitieren davon. Den Bergmann auf dem wandhohen Bild im Kompressoren-Raum kennt Volker Sturm aus seiner aktiven Zeit. Das Foto hing vorher schon an der Stelle. Dank Trafo ist es erneuert worden und nun auf Stoff gedruckt – wie andere Motive der anderen drei Trafo-Museen „Grube Samson“ in St. Andreasberg, „Oberharzer Bergwerksmuseum“ in Clausthal-Zellerfeld und „19-Lachter-Stollen“ in Wildemann.

Durch Modifikationen sollen künftig mehr Besucher kommen

Alle vier sind Bestandteil der Oberharzer Wasserwirtschaft – und die ist seit dem Jahr 2010 als Natur- und Kulturerbe vom Unesco-Welterbekommitee gelistet. Und alle vier haben das Trafo-Projekt mit dem Ziel durchlaufen, als kleine Einrichtungen im ländlichen Raum zukunftsfähig zu sein. Die Initiative für das Programm ging von der Kulturstiftung des Bundes aus. Finanziert wurde es auf verschiedenen Töpfen. Die Hoffnung der Bad Grunder Museumsführer nach der Modifikation: „Dass noch mehr Besucher kommen.“

Für den 28. März war die Wiedereröffnung der vier Trafo-Projekt-Häuser geplant. Doch die Corona-Krise funkte dazwischen. Die große Veranstaltung fiel aus, für den Knesebeckschacht Gebuchtes musste abgesagt werden, darunter einige Kindergeburtstagsfeiern und das Schachtfest. Aber: Ein paar Arbeiten sind noch zu erledigen, um das Trafo-Projekt für die Bad Grunder Einrichtung abzuschließen: Schilder und Stelen im Freigelände sind zu montieren, die neue Vitrine im Kompressorenhaus ist zu füllen.

Was dieser Tage passiert ist: Der Bohrhammer wurde anders positioniert, um den Blick auf das Foto dahinter freier zu machen. Das Original-Gerät und das auf dem Foto wurden betrieben durch Druckluft. Ein Erzeuger dafür war viele Jahre lang der Hydrokompressoren-Turm. Draußen auf dem Freigelände des Museums ragt er 47 Meter in die Höhe – er gilt als der weltweit einzig erhaltene.