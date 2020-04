Lange Schlange bei Maskenverkauf vor Edeka in Gittelde-Teichhütte

Freitagmorgen, 10 Uhr, Edeka Markt in Teichhütte: Karolina Batzel und Natascha Schmidt vom DRK Kindergarten Gittelde bauen gerade ihren Stand mit selbstgenähten Schutzmasken auf, und schon bildet sich dort eine lange Schlange wartender Menschen. Über 100 dieser Masken hatten die beiden dabei, und innerhalb von 15 Minuten waren sie weg. Auch Philipp Gärtner, Inhaber des Edeka-Marktes, bestätigt einen regelrechten „Run“ auf die Schutzmasken, von denen er rund 20.000 Stück geordert hatte. „Inzwischen sind nur noch knapp 2.000 vorhanden, wir haben schon wieder nachbestellt.“

Ob in Bus, Bahn oder beim Einkauf – ab Montag gilt in Niedersachsen die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Noch bevor diese Pflicht überhaupt in Aussicht stand, hatte Gärtner die Einweg-Masken beim Großhändler Respiratory Protection mit Sitz in Monheim geordert (wir berichteten).

Am Freitag und auch noch am Samstag von 9 bis 14 Uhr findet die Aktion unter dem Motto „Maske zeigen! Schützen Sie sich, indem Sie andere schützen!“ statt. Die Masken gibt Gärtner nahezu zum Einkaufspreis an seine Kunden ab. Mit ins Boot holte er das DRK, vertreten durch den Gittelder Kindergarten, der selbstgenähte Stoffmasken gegen eine Spende abgibt.

Verständnis für Maskenpflicht, Aggressivität in der Reihe

Karolina Batzel und Natascha Schmidt. Foto: Herma Niemann

Am Stand des DRK zeigten die meisten Menschen Verständnis für die ab Montag geltende Maskenpflicht. Inge Schreiber aus Dorste sagte, dass sie die Pflicht gutheiße: „Die Masken sind zwar kein Selbstschutz, aber wenn alle eine tragen, sind auch alle geschützt“. Schreiber hatte von der Aktion in der Zeitung gelesen. Eine andere Kundin drückte ihre Sorge darüber aus, ob man sich mit den Masken nicht vielleicht in falscher Sicherheit wiege.

Kurz kam am Stand jedoch auch eine gewisse Aggressivität zum Vorschein: Nämlich darüber, wer zuerst an der Reihe ist – in Anbetracht der Tatsache, dass die Masken nicht für alle Wartenden reichen.

„Die Zahlen aus Jena zeigen, dass es richtig ist, eine Maske zu tragen“, sagt Philipp Gärtner, denn dort seien seit der Pflicht keine Neuinfektionen dazu gekommen. Gärtner war schon früh daran gelegen, für seine Mitarbeiter und seine Kunden einen sicheren Einkaufsmarkt zu bieten. Neben einer Handwasch-Station hat er bereits vor Wochen einen Desinfektionsservice organisiert. Schon seit Montag besteht für die Mitarbeiter eine Pflicht zum Tragen der Schutzmasken. „Meine Mitarbeiter stehen zu 100 Prozent dahinter.“ Dem DRK Gittelde und der Gemeinde Bad Grund spendete er jeweils 1.000 der Einweg-Masken.

„Eine tolle Aktion“

Daniel Hennig und Philipp Gärtner (von links). Foto: Herma Niemann

„Was Philipp Gärtner hier macht, ist eine tolle Aktion“, so der Managing Director von Respiratory Protection, Daniel Hennig aus Wulften. Das Unternehmen unterhält eine Partnerschaft mit einem Handelsunternehmen in Ningbo (China). Angesichts der Pandemie hat dieser Partner sein Programm um Schutzkleidung und -Masken erweitert. „Unser Ziel ist es keinesfalls, nur kurzfristig Marktchancen mitzunehmen“, so Hennig. „Wir wollen langfristig mit unseren neuen Kunden zusammenarbeiten“. Deshalb sei die Preisgestaltung der Schutz-Produkte nahezu ähnlich wie vor Covid-19.

Leider könne man manche Faktoren, wie höhere Einkaufspreise aufgrund von enormer Nachfrage und stark gestiegene Logistikkosten, nicht beeinflussen

