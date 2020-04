Die Kontaktauflagen haben es schon wahrscheinlich gemacht, mit der Absage an Großveranstaltungen bis Ende August ist es auch von offizieller Seite entschieden: Das Gittelder Schützen-, Volks- und Junggesellenfest findet in diesem Jahr nicht statt.

Diese Entwicklung haben die Schützengesellschaft und der Junggesellenklub in Gittelde bereits vorweggenommen: Schweren Herzens entschlossen die Verantwortlichen, das für dieses Jahr geplante Schützen-, Volks- und Junggesellenfest in das kommende Jahr zu verschieben (wir berichteten). Wie die Vorsitzende der Schützengesellschaft, Sandra Otte, in einem Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, soll das Schützenfest nun vom 25. bis 28. Juni 2021 in Gittelde gefeiert werden.

„Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle“, so Otte, die auch sagte, dass man ursprünglich erst an eine Verschiebung in den Herbst gedacht hatte.

Ein Blick in den Kalender verrät: Im Jahr 2021 haben die Menschen in der Gemeinde Bad Grund viel zu feiern. Denn dann werden in der Gemeinde Bad Grund gleich drei Schützenfeste begangen. Turnusmäßig feiert im kommenden Jahr die Schützengesellschaft Badenhausen ihr Fest, dieses findet vom 23. bis 26. Juli statt. Badenhausen, Gittelde und Windhausen haben sich bisher jedes Jahr mit dem Feiern des Schützenfestes abgewechselt. Inzwischen findet durch die Auflösung der Schützengesellschaft in Windhausen dort kein Schützenfest mehr statt. Die Ortschaft Eisdorf begeht schon immer im eigenen Vier-Jahres-Rythmus ihren Schüttenhoff, und ist turnusgemäß auch wieder im kommenden Jahr Anfang Juni dran.

Bei der Auswahl eines neuen Termins für das Gittelder Spektakel habe man auf die anderen Ortschaften geachtet, so Otte. Gleichzeitig galt es auch, sich an die Auswahldaten des Festwirtes zu halten. „Wir wollen uns gegenseitig ja keine Gäste wegnehmen“, betont die Vorsitzende. „Zudem haben sich die Schützengesellschaften auch schon immer gegenseitig besucht.“

Aber auch in den direkt angrenzenden Ortschaften wie Förste und Dorste wird im kommenden Jahr gefeiert. In Förste findet jedes Jahr zu Pfingsten das traditionelle Kranzreiten statt und die Dorster begehen ihren Schüttenhoff an Pfingsten. hn