Bad Grund: Wie das Miteinander trotz Kontaktverbot stärken?

Als Mann an der Schnittstelle zwischen Ehrenamt, Betrieben und der Gemeinde Bad Grund arbeitet Nikolai Simon-Hallensleben langfristig mit und für die Bürger der Bergstadt. Er ist für das Pilotprojekt „Innenentwicklung Bergstadt Bad Grund“ zuständig, das im vorigen Jahr anlief (wir berichteten). In der aktuellen Ausnahmesituation verändert sich für ihn der Arbeitsalltag auch über den Wechsel ins Homeoffice hinaus.

„Der Kontakt zu den Menschen vor Ort ist momentan sehr erschwert. Das betrifft auch meine Arbeit.“ Ziel des Projektes sei es, dass die Bad Grunder „Innenstadt lebendiger wird“. Dafür arbeitet Simon-Hallensleben normalerweise direkt mit unterschiedlichen Akteuren zusammen, ist nicht zuletzt auch Ansprechpartner für alle im Ort, die sich ehrenamtlich für das gemeinschaftliche Leben in der Bergstadt einsetzen oder dies vorhaben. Das Problem, vor dem er dabei aktuell steht: „Man lernt schlechter Menschen kennen.“

Doch liege darin auch eine Chance: So nutzte Simon-Hallensleben die Zeit im Homeoffice unter anderem dafür, das Projekt online mit einem Facebook-Auftritt zu erweitern. Was bereits zuvor geplant war, wurde durch das geltende Kontaktverbot noch wichtiger: „Es bedeutet auch mehr Fokus auf soziale Netzwerke“, sagt der Projektmanager mit Blick auf die Unterschiede bei der täglichen Arbeit. Noch bis vor einigen Wochen gehörte eine offene Sprechstunden im Alten Rathaus in Bad Grund fest zu seinem Programm. Dass auch diese nicht stattfinden kann, soll zumindest teilweise ersetzt werden durch die Möglichkeit, virtuell über soziale Netzwerke Kontakt aufzunehmen.

Anlaufstelle ist das Projekt letztlich für alle, die sich zum Wohl des Ortes und seiner Bürger sowie der Entwicklung des Ortskerns einsetzen wollen. So besteht auch ein wesentlicher Teil von Simon-Hallenslebens Aufgabe in der Kommunikation und Koordination ehrenamtlich Tätiger. Besonders den Einsatz der Menschen füreinander während der vergangenen Wochen findet er bemerkenswert: Die Hilfsangebote in der Krise seien „so schnell entstanden, dass ich gar nicht eingreifen musste. Das zeigt, dass das Ehrenamt in Bad Grund funktioniert.“ In der Bergstadt sei vor allem die Zukunftsbergstadt besonders aktiv geworden, mit deren Vertretern er auch weiterhin eng zusammenarbeite.

Verständnis für Enttäuschung, wenn Veranstaltungen ausfallen

Bei allem Engagement habe er jedoch auch Verständnis für den Unmut der Leute. Veranstaltungen entfallen ebenso wie viele Besuche bei Freunden und Bekannten. „Es war vieles geplant“, meint Simon-Hallensleben, „da war teilweise die Enttäuschung auch sehr groß.“ Umso positiver sei, dass trotz dieser Enttäuschung weiterhin die Akzeptanz der Menschen für die Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus groß sei.

Auch Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, zeigt sich im Telefongespräch mit unserer Zeitung stolz über das Durchhaltevermögen der Menschen in der Gemeinde. Es habe kaum Auffälligkeiten gegeben, dass Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden, lobt er. Zudem habe er den Eindruck, dass das Leben auf dem Land in der Krise profitiere. „Die Menschen bieten auf freiwilliger Ebene Hilfe an.“ Vielleicht liege die große Bereitschaft dazu auch daran, dass „man seine Nachbarn auf dem Dorf noch eher kennt“.

Die entfallenden Veranstaltungen seien für alle Bürger ein Verlust, vor allem jedoch für die Vereine und Verbände, welche diese normalerweise ausrichten. „Es tut uns in der Seele weh, dass Walpurgis in diesem Jahr nicht stattfindet“, so Dietzmann. Gleiches gelte für die Schützenfeste. So habe man etwa in Gittelde eine „schwere, aber notwendige Entscheidung treffen müssen“.

Projekt Innenentwicklung soll wie geplant fortgeführt werden

Für die Bergstadt stellt das Innenentwicklungsprojekt in dieser Zeit auch eine Möglichkeit dar, Veränderungen aufzugreifen. Hier könnten möglicherweise noch auftretende Problemstellungen direkt aufgegriffen werden, meint der Bürgermeister. Ob sich dadurch neue Handlungsfelder auftun oder inwiefern sich die Aufgaben innerhalb des Projektes entwickeln, ist zur Zeit nicht abzusehen. Klar sei, dass das Projekt wie ursprünglich geplant weiterlaufen werde – angesetzt ist ein Zeitrahmen von drei Jahren.

Verschiedene Ansätze, die Simon-Hallensleben in seinem Projekt verfolgt, zielen letztlich darauf ab, das soziale Miteinander in der Bergstadt zu stärken. Auch wenn das momentan herausfordernd ist, „es ist in Zeiten von Corona besonders wichtig“, sagt er.

Weitere Informationen über das Projekt „Innenentwicklung Bergstadt Bad Grund“ sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gibt es online unter www.facebook.com/InnenentwicklungBergstadtBadGrund.