Leitplanke auf Schnellstraße zerstört: Unfallfahrer haut ab

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und eine aus der Fassung gerissene Leitplanke – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich zwischen 9.30 und 19 Uhr am Freitag, 3. April, auf der B243 ereignete.

Wie die Polizei Osterode am Montag in einer Pressemitteilung berichtet, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 243 von Seesen kommend in Richtung Osterode. In Höhe der Abfahrt Gittelde kam dieser aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Durch den Zusammenstoß wurde die Planke erheblich beschädigt und aus der Fassung gerissen.

Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Sattelschlepper gehandelt haben muss.

Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.