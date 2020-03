Kirchengemeinden bieten jetzt Online-Predigt

Badenhausen. Am Sonntag wird eine „Predigt in 100 Sekunden“ als Ersatz für Gottesdienste online gestellt. Außerdem läuten die Glocken.

Am morgigen Sonntag, 22. März, wird eine „Predigt in 100 Sekunden“ aus Badenhausen auf der Homepage der Kirchengemeinden Badenhausen und Windhausen zu finden sein. „Wir wollen auf diese Weise den Kontakt halten und in Zeiten von Verunsicherung eine Verbundenheit vermitteln“, kündigt Pfarrer Thomas Waubke an. Wenn die Kirchen geschlossen sind, müsse die Kirche eben zu den Menschen hinausgehen.

Die Kirchengemeinden starteten die Online-Predigt bereits am vergangenen Sonntag, mit Video-Aufnahmen aus den Kirchen in Badenhausen und Windhausen soll die Reihe an Sonn- und Feiertagen vorerst fortgesetzt werden. Außerdem läuten um 10 Uhr für fünf Minuten die Glocken zu Gebet und Gemeinschaft. Die Predigt ist zu finden auf der Internetseite der Gemeinden unter www.kirche-badenhausen-windhausen.de.