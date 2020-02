Windhäuser Jugendwehr tagte

Im Feuerwehrgerätehaus in eröffnete Jugendfeuerwehrwart Christian Lau die Jahreshauptversammlung der örtlichen Jugendfeuerwehr. In ihrem Grußwort würdigte die Gemeindejugendfeuerwehrwartin Kristin Rosenthal die Leistungen der Windhäuser Jugendfeuerwehr. Auf Gemeindeebene gehören den Jugendfeuerwehr 63 Jugendliche an. 22 Kinder sind Mitglied der Kinderfeuerwehr. Am 25. April wird in Gittelde die Jugendflamme abgenommen. Ortsbrandmeister Bernd Rott überbrachte die Grüße der aktiven Wehr und des Gemeindebrandmeisters.

Jugendfeuerwehrwart Christian Lau berichtete über ein erfolgreiches Jahr. 12 Jungen und ein Mädchen gehörten zu Beginn des Jahres der Jugendfeuerwehr an. Während der Herbst- und Winterzeit wurden theoretische Kenntnisse vermittelt. Höhepunkte des vergangnen Jahres waren unter anderem die Teilnahme am Tag der Umwelt und eine Tagesfahrt in den Serengeti-Park und die Erfolge bei den Wettbewerben. Der Außendienst endete mit einer Schaudarstellung mit der Gittelder Jugendfeuerwehr.

Zu 39 Diensten kamen die Jugendlichen zusammen. Derzeit gehören der örtlichen Jugendfeuerwehr 16 Mitglieder an; davon zwei Mädchen.

Louis Lothwesen wurde zum Jugendsprecher und Lasse Lothwesen zu seinem Stellvertreter gewählt. Als Schriftwartin wird künftig Johanna Mainka und Magnus Fuhrmann als stellvertretender Schriftwart tätig sein.

Max Radomsky war an 37 Diensten dabei und bekam Platz 1, Louis Lothwesen kam mit 36 Mal auf Platz 2 und Ian Güttler und Magnus Fuhmann kam 35 Mal und teilen sich den dritten Platz. 34 Mal nahmen neun Jugendliche an den Diensten teil. Die Erstplatzierten erhielten Präsente.

2021 kann die Jugendfeuerwehr Windhausen ihr 40-jähriges Jubiläum feiern.