Frau verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 38-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall auf der B242, der Harzhochstraße, zwischen Bad Grund Clausthal-Zellerfeld verletzt wurde. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Das berichtet die Polizei Osterode.

Die Frau war demnach gegen 4.50 Uhr mit ihrem Auto auf der B242 oberhalb von Bad Grund in Fahrtrichtung Clausthal unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Ein Alkoholtest, den die Polizei bei der Unfallaufnahme vornahm, verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Zudem wurde die Frau wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht. Die Fahrerin hatte zudem einen Hund im Auto, der bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde und in eine Tierklinik kam. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest.