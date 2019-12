Bad Grund. In der Nacht von Samstag, 28. Dezember, auf Sonntag, 29. Dezember, wurden alle Reifen eines geparkten Wagens in Bad Grund aufgeschlitzt.

Ein Unbekannter zerstach in der Nacht von Samstag, 28. Dezember, auf Sonntag, 29. Dezember, alle Reifen eines geparkten Mercedes A-Klasse am Markt 9 in Bad Grund. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemittelung.

Demnach wurden die Reifen so beschädigt, dass die Luft entwich. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 240 Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Grund unter Telefon 05327/1421 entgegengenommen.