Unfall bei Bad Grund fordert drei Verletzte

Der Unfall auf der Clausthaler Straße ereignete sich am Donnerstag, 19. Dezember (Symbol).

Bad Grund. Am Ortsausgang von Bad Grund kollidierten am Donnerstag, 19. Dezember, zwei Pkw: Drei Personen wurden verletzt.

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagmittag am Ortsausgang von Bad Grund auf der Clausthaler Straße ereignete. Darüber informiert die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach kam eine 19-Jährige, die mit ihrem Auto von Clausthal in Richtung Bad Grund unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen eines 79-Jährigen. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des 79-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Während der Abschlepp- und Aufräumarbeiten musste die Straße etwa zwei Stunden lang gesperrt werden.