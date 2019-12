Törggelen sorgt für Geselligkeit

Das Törggelen ist nicht nur in Südtirol ein schöner Brauch, sondern auch die Südtiroler in Niedersachsen laden dazu ein. Von einer Busfahrt nach Südtirol hatten sie jungen Wein und Speck und Käse zum Törggelen im Schützenhaus Bad Grund mitgebracht. Und neben frischen Äpfeln sogar neue Lieder für die Harztiroler. Zünftig in Krachledernen hatten die Musiker ihren Auftritt und sorgten von Beginn an für die richtige Stimmung bei den Besuchern, die aus Verbundenheit zu Südtirol ebenfalls zumeist im Dirndl und Krachledernen erschienen waren.

