Diebe brechen in Seniorenheim und Hotel ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Seniorenheim und das Hotel in der Schurfbergstraße in Bad Grund eingebrochen. Das berichtet die Polizei Osterode. Demnach öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zugang ins Büro des Seniorenheims. Anschließend brachen sie einen Schrank auf und durchwühlten das Büro vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Kurze Zeit später wurde der Polizei ein weiterer Einbruch gemeldet, im Hotel. Hier brachen die Täter die Mitteltür des Eingangs auf und gelangten in den Rezeptionsbereich, wo sie eine größere Summe Bargeld klauten. Das sich beide Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, geht die Polizei davon aus, dass es sich vermutlich um die gleichen Täter handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.