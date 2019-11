Bad Grund. Hoch her ging es am vergangenen Samstag in Bad Grund. Auslöser war eine Unfallflucht. Mehrere Polizeiautos rückten an.

Aufregung in Bad Grund: Vermummte flüchten in den Wald

Hoch her ging es am vergangenen Samstag in Bad Grund: Wie jetzt nach mehrmaliger Nachfrage von der Polizei bestätigt, kam es gegen 18 Uhr zu einem Einsatz mit mehreren Polizeifahrzeugen. Anwohner hatten in den Wald davoneilende vermummte Personen beobachtet, ebenso einige Streifenwagen.

Was war passiert? Nach Angaben der Beamten war es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Campingplatz gekommen, bei dem ein Opel Astra wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und in einen Pkw und Anhänger geknallt war. Zwei Insassen des Opel flüchteten in den Wald, sie hatten sich vermummt.

Zeugen informierten die Polizei, die die Suche aufnahm und zunächst den Halter ermittelte. Ob dieser das Fahrzeug allerdings gesteuert hat, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an, der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro.