Bad Grund. Betrunken und ohne Führerschein war eine Frau am Samstag in der Bergstadt Bad Grund mit ihrem Auto unterwegs.

Polizei stoppt Alkoholfahrt in Bad Grund

Die Polizei hat am Samstagabend in Bad Grund die Alkoholfahrt einer Frau gestoppt. Die Fahrerin wurde am Markt angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, heißt es im Polizeibericht. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin keinen Führerschein mehr hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen.