Auto gerät bei Gittelde ins Schleudern und kracht in Leitplanke

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der B243 wurde ein Mann leicht verletzt, meldet die Polizei. Der 31-Jährige aus Munster war demnach gegen 20.55 Uhr von Seesen in Richtung Osterode unterwegs, als sein Pkw in Höhe Gittelde aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern kam und gegen die Mittelschutzplanke stieß. An dem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt, so die Polizei abschließend.

