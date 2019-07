An der Einsatzstelle in der Oberen Harzstraße.

Feuer in Windhausen: Strohballen brennen in Hinterhof

In der Oberen Harzstraße in Windhausen sind am Donnerstagmittag Strohballen in einem Hinterhof in Brand geraten. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung in der Mittagszeit gegen 13.50 Uhr aus. Der Brand breitete sich auf Teile eines Kaninchenstalls und einen Holzzaun aus, der Schaden blieb aber gering: Die Polizei schätzt etwa 150 Euro. Personen, Tiere oder Gebäude kamen nicht zu Schaden.

Neben der Polizei waren die Feuerwehren Windhausen und Bad Grund sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Obere Harzstraße als Ortsdurchfahrt wurde für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt. Gegen 15 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben werden.