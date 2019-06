Oberschule Badenhausen: Schüler sollen Alltagsgefahren kennen

Bei den Präventionstagen an der Oberschule Badenhausen sollen die Schülerinnen und Schüler auf Konfliktsituationen im Alltag, den verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Körper und das Suchtpotential von Drogen, aber auch von Social Media vorbereitet werden. Es geht darum, sie fit zu machen, nicht bloß für die nächsten Klassenarbeiten, sondern darüber hinaus.

Selbstverteidigung hat dabei einen hohen Stellenwert. Vor allem aber kommt es darauf an, in Konfliktsituationen die Lage einschätzen zu lernen und souverän handeln zu können. Auch sich selbst behaupten zu können, ohne dass eine Situation dadurch in Gewalt ausarten muss, ist eine wertvolle Fertigkeit, die Kinder früh entwickeln sollten. Auch streiten will schließlich gelernt sein.

Die Badenhäuser Schüler wurden jedoch nicht nur auf solch hoffentlich seltene Ausnahmesituationen vorbereitet. Auch Theorie und Praxis zu gesunder Ernährung standen auf dem Programm der OBS. Außerdem wurden die Schüler über Drogen- und Mediensucht aufgeklärt, auch Mobbing wurde thematisiert. Die Kinder sollen bei den Präventionstagen lernen, auch außerhalb der Schule zu bestehen.

Genau das nicht zu tun, wird Schulen häufig vorgeworfen. An Universitäten etwa, oder in der öffentlichen Debatte heißt es, dass Schulabgänger nicht wissen, was sie im „echten“ Leben erwartet. Dass die Oberschule mit ihrem Präventionsangebot auch in diese Richtung arbeitet, ist wichtig. Das Angebot sollte wahrgenommen und, wo immer möglich, weiter ausgebaut werden.