Die TSG Badenhausen ist weiterhin gut aufgestellt

Auf der Jahreshauptversammlung der TSG Badenhausen konnte der Vorsitzende 35 Mitglieder begrüßen. Ortsbürgermeister Erich Sonnenburg dankte den Mitgliedern für das breite Sportangebot für Jung und Alt sowie für ihren Einsatz bei den Feierlichkeiten zum 1050- jährigen Bestehen der Ortschaft Badenhausen und hofft auf eine weiter so vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Verwaltung.

Der Vorsitzende rief die Veranstaltungen des Jahres 2018 noch einmal in Erinnerung. Ein Höhepunkt war sicherlich das Wikingerschach-Turnier im August auf dem Sportplatz am Johannisborn. Beim Gemeindepokalschießen schnitten die beiden Mannschaften der TSG sehr erfolgreich ab. Die Damen belegten den ersten Platz in der Damenwertung, die Herren den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Mit Anke Keune und Christian Zirbus stellte die TSG die besten Einzelschützen in der Wertung der nicht aktiven Schießclubmitglieder.

Aus den Berichten der Übungsleitern konnte man entnehmen, dass neben dem sportlichen Einsatz auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam.

Die Finanzen bei der TSG stimmen

Die TSG Badenhausen ist trotz der finanziellen Belastungen für die gepachtete Kleine Sporthalle finanziell gut aufgestellt. Dieses ist nur möglich, da sich sehr viele Mitglieder ehrenamtlich für den Verein einbringen.

Nach den Ehrungen langjähriger Mitglieder wurden im Anschluss von Ralph Winkelvoß die Sportabzeichen verliehen. Es motivierte noch einmal die Mitglieder,in diesem Jahr das Sportabzeichen abzulegen. Durch gewisse Änderungen ist es sicherlich möglich, das weitaus mehr Mitglieder die geforderten Disziplinen erfüllen können. In den anschließenden Vorstandswahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Im Ausblick auf das laufende Jahr 2019 wurden noch folgende Termine bekanntgegeben: 24. Februar: Kinderfasching, 25. August: Wikinger-Schachturnier, 3. November: Herbstkaffee.

Vorstand, Ehrungen und Sportabzeichen

Vorstand

Vorsitzender: Bernd Püllmann

stellv. Vorsitzende: Nicole Schwiers

Kassenwart: Ralph Winkelvoß

stellv. Kassenwartin: Cornelia Penezis

Schriftführerin: Karin Hasse

stellv. Schriftführerin: Claudia Hauck

Frauenwartin: Gudula Haase

stellv. Frauenwartin: Anke Keune

Jugendwartin: Katharina Waubke

stellv. Jugendwartin: Jill-Janina Winkelvoß

Fähnrich: Angela Winkelvoß

Pressewart: Bernd Püllmann

Ehrungen

60 Jahre: Sigrid Seewald, Horst Ehrhardt, Friedhelm Mai, Hartmut Winkelvoß

40 Jahre: Carola Rosenthal, Lars Apel, Gerd Nienstedt

25 Jahre: Hildegard Behrens, Antje Grösche, Simone Huwe, Ruth Rosenthal, Gisa Sonnenburg, Elisabeth Umbach, Willi Ahrens, Peter Maasch

Sportabzeichen

Christa Bayer, Gudula Haase, Karin Haase, Anke Keune, Jutta Püllmann, Carola Rosenthal, Wilfried Rosenthal, Sabine Sprengel, Claudia Wachsmuth, Sven Weber, Angela Winkelvoß, Kevin Winkelvoß, Ralph Winkelvoß, Rainer Penezis, Jens Wachsmuth

Die Familie Winkelvoß erhält das Familiensportabzeichen.