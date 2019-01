Gesamtkonzept aus Architektur, Grafik und Effekten überzeugt

Mit der Präsentation der Entwürfe und der Siegerehrung ist am Dienstag am Kaiser-Wilhelm-Schacht der Ideenwettbewerb „Glück Auf 2.0“ unterm Dach des Trafo-Förderprojekts „Harz/ Museen/Welterbe“ zu Ende gegangen. In vier Teams hatten sich seit September Studierende der Fakultät Gestaltung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) mit der Frage beschäftigt, wie man die „Sichtbarkeit“ der vier Museen Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund, Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld, 19-Lachter-Stollen in Wildemann und Grube Samson in St. Andreasberg verbessern könnte.

Der besondere Vorteil eines solchen Wettbewerbs liege darin, „Ideen abseits von Leitplanken entwickeln“ zu können, sagte Gerhard Lenz, Direktor der Stiftung Welterbe im Harz, mit Blick auf die Zwänge, denen reguläre Planungen unterliegen.

Die Hochschule profitiere ihrerseits von der Gelegenheit, den angehenden Innenarchitekten und Kommunikationsdesignern Aufgaben aus der Praxis zu stellen und sie dabei auch mit eben jenen „Leitplanken“ zu konfrontieren, sagte Prof. Barbara Kotte, die zusammen mit Prof. Günter Weber die Projektleitung seitens der HAWK hatte.

Die Projektteams ihrerseits hätten Spaß daran gehabt, für die altehrwürdigen Objekte unkonventionelle Pläne zu schmieden. So haben Yuxi Liu und Dingran Yu einen „Abenteuertunnel“ entworfen, der im Eingangsbereich der Museen mit Farb- und Lichteffekten auf den Besuch der Ausstellungen einstimmt.

Künstlerisch umgesetzt in Schrift und Architektur haben Kjara Bohnenkamp, Dara Bubel und Francesca Führmann ihren „Type-Pavillon“ konzipiert, der vor Ort an den Museen, aber auch als „Buchstabenskulptur“ in umliegenden Städte auf die Einrichtungen aufmerksam machen soll.

Das zweitplatzierte Team Do Khai Tran und Niklas Magerkord mit ihrem Entwurf „Schicht im Schacht“. Foto: Bettina Ebeling

Ganz auf die Außenwerbung hebt die pfiffige Idee von Niklas Magerkord und Do Khai Tran ab, Fahrstühle in Einkaufszentren und anderen stark besuchten öffentlichen Einrichtungen mit Installationen und einem „Bergmann“ als Begleiter wie einen Bergwerks-Aufzug zu präparieren.

Die Jury – Volker Sturm (Vorsitzender des Fördervereins Bergbau- und Heimatmuseum Knesebeck), Bettina Beimel (Kurbetriebsgesellschaft Die Oberharzer), Christian Barsch (Grube Samson), Ulrich Reiff (Welterbestiftung/Oberharzer Bergwerksmuseum) sowie Dana Kresse und Kristin Bäßler vom Trafo-Team – entschied sich nach fast einstündiger Beratung für den Entwurf „Eintauchen“ als Wettbewerbssieger. Manuela Bust, Esther von Kiedrowski, Christine Kappenberg und Farina Lichtenstein überzeugen darin mit einem Gesamtkonzept aus Architektur, Grafik, virtuellen Effekten, Besucherkommunikation und Außenwerbung. Nicht alles werde sich letztlich in die Praxis umsetzen lassen, machte Stiftungsmitarbeiterin Katharina Fuhrhop bei der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung deutlich. Das Ziel des Wettbewerbs, „frische Ideen“ in die Entwicklung der Museen einzubringen, darf indessen als erreicht betrachtet werden.