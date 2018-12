Weihnachten mit den Südtirolern

Bad Grund Traditionelle Harzer Musik gab es bei der Weihnachtsfeier der Südtiroler aus Niedersachsen, die sich in Bad Grund trafen.

Zum Jahresabschluss hatte Vorsitzender Arthur Sachsalber die Südtiroler in Niedersachsen zur Weihnachtsfeier in das Schützenhaus eingeladen. Die musikalische Umrahmung hatten die Harztiroler übernommen. In froher Runde erfolgte ein reger Gedankenaustausch über die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Und als Voranmeldung für die Fahrt nach Südtirol konnten sich interessierte Mitglieder eintragen.