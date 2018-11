Bad Grunder wollen die Zukunft ihrer Bergstadt gestalten

Inspiriert von der wachsenden Zahl an Dorfmoderationen in der Region möchte eine Gruppe von Bad Grundern gemeinsam mit allen Engagierten und Interessierten die Zukunft der Bergstadt gestalten. Dieser Prozess soll mit einer Zukunftswerkstatt am Sonntag, 25. November, um 14 Uhr im Atrium starten. Darüber informiert die Gruppe jetzt in einer Pressemitteilung.

Bei der Zukunftswerkstatt sollen gemeinsam mit allen Teilnehmern zunächst die Chancen und vor allem die Probleme der Bergstadt konkret benannt und Ideen für die Zukunft entwickelt werden. Darüber hinaus wollen die Initiatoren mit den Teilnehmern die weiteren Schritte abstimmen, um möglichst viele der identifizierten Probleme lösen und der entwickelten Ideen umsetzen zu können. „Bei einigen der Ideen wird sicherlich mit der Umsetzung direkt begonnen werden können“, sagt Andreas Lehmberg, einer der Verantwortlichen.

Die Initiatoren hoffen auf möglichst viele Interessierte, die die Zukunft der Bergstadt mitgestalten möchten. Um eine angenehme und konstruktive Diskussionsatmosphäre zu schaffen, werde es eine Kuchentafel geben. Auch für die Kinderbetreuung werde gesorgt, so dass Eltern am Sonntagnachmittag ihre Kinder mitbringen und trotzdem konstruktiv mitarbeiten können.

Keine neuen parallelen Strukturen

Den Initiatoren sei es besonders wichtig, keine neuen parallelen Strukturen zu schaffen. Vielmehr würden sie zusammen mit bereits langjährig ehrenamtlich Engagierten, Vereinen, Organisationen, Firmen, Politik und Verwaltung etwas für das Zusammenleben in Bad Grund bewirken.

„Wir sind eine Gruppe von Grundern aller Altersgruppen, teilweise hier geboren, teilweise zugezogen“, erklärt Mitorganisatorin Izabela Dylag. Alle würden gern in Bad Grund leben und möchten gemeinsam ihren Teil dazu beitragen, dass die Bergstadt „ein lebenswerter Ort bleibt und für uns alle attraktiver wird“.

Alle Interessierten sind zur Zukunftswerkstatt eingeladen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Ideen dazu sind online unter www.zukunftsbergstadt.de zu finden. Hier stellen sich die Organisatoren vor.