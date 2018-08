Unbeschwerte Tage im Zeltlager

Windhausen Elf Kinder und fünf Betreuer der Jugendwehr Windhausen machten Zelturlaub in Schleswig-Holstein. Man war hier zu Gast bei der Wehr in Bornhöved.

Unbeschwerte Tage verlebten elf Kinder und fünf Betreuer der Jugendwehr Windhausen in Bornhöved im Zeltlager. Seit Jahrzehnten bestehen freundschaftliche Kontakte zu der Wehr in Schleswig-Holstein. Die Tage waren mit zahlreichen Aktionen gefüllt. Dazu zählten eine Dorfrallye, das Spiel „Tausch Dich reich“, der Hansa-Park und die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und die Besichtigung der Berufsfeuerwehr Neumünster. Eine Shoppingtour in Kiel gab es oben drauf. Mit einem Lagerfeuerabend mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bornhöved endete eine erlebnisreiche Freizeit. An diesem Abend überraschten einige Eltern und Kameraden der Heimatwehr die Kinder.