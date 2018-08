Förderverein sponsort neue Einrichtung

Der Förderverein des DRK-Kindergartens Windhausen hat 2.700 Euro für neue Möbel in der Einrichtung investiert. Sie haben inzwischen Einzug in die Räumlichkeiten des Kindergartens gefunden. Für die Kleinen stehen jetzt eine neue Spiel-Küche, eine Sofaecke und einen Couchtisch in kindgerechter Größe...