Minigolf in Seesen gespielt

Alle Mitglieder der Jugend-Rote-Kreuz-Gruppe Bad Grund besuchten den Minigolf-Platz in Seesen. Dort verlebten sie einige vergnügte Stunden. Der Spaß stand an diesem Nachmittag natürlich im Vordergrund, führte die Vorsitzende des DRK Bad Grund Gudrun Koch aus. So gab es den ein oder anderen spannenden Wettkampf auf der Minigolfbahn.