Diebe brechen in Vereinsheime ein

Unbekannte sind in das Vereinsheim des FC Eisdorf am Posthof sowie in das Jugendcafé am Johannisborn eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, sich zu melden. Der Einbruch am Posthof ereignete sich zwischen Freitagnachmittag vergangener Woche und Donnerstagmorgen. Die Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und klauten aus dem Gebäudeinneren ein Ballnetz sowie 15 Bälle. Der Fußball-Club entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 600 Euro. In das Jugendcafé am Johannisborn wurde zwischen vergangenen Samstagabend und Sonntagmorgen eingebrochen. Hier öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und entwendeten im Inneren diverse Lebensmittel. Der Schaden wird von der Polizei auf 700 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 05327/1421. pol/nza