42-Jähriger wird bei Unfall auf B242 schwer verletzt

Ein 42-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der B242 bei Bad Grund schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war von Seesen kommend in Richtung Bad Grund unterwegs. In einer Linkskurve kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam auf einem Grünstreifen am Hang zum Stehen. Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. pol/nza

