Vom Kaiserreich zur Naziherrschaft

Dr. Jörg Leuschner hielt am Dienstagabend in der gut besuchten St.-Martin-Kirche den nächsten Vortrag im Rahmen der Dorfjubiläumsveranstaltungen. Thema war dieses Mal „Badenhausen zwischen Demokratie und Diktatur (1919-1935)“. Leuschner wollte in seinen Ausführungen...