Braunschweig. Der Mies van der Rohe Award ist mit 60.000 Euro dotiert. Jetzt geht er nach Braunschweig. Was das TU-Gebäude so besonders macht.

Es ist schon der fünfte Architekturpreis, den die Architekten Gustav Düsing und Max Hacke für das Studierendenhaus der TU entgegen nehmen. Die Europäische Kommission und die Mies van der Rohe Stiftung in Barcelona zeichnen das Braunschweiger Gebäude mit ihrem mit 60.000 Euro dotierten Preis für zeitgenössische Architektur aus. Das gab das Gremium am Donnerstagabend bekannt. Zuvor haben die ehemaligen TU-Mitarbeiter Düsing und Hacke für ihren Bau bereits den Deutschen Architekturpreis 2023 (dotiert mit 30.000 Euro), den DAM Preis für Architektur in Deutschland 2024, den BDA Preis Niedersachsen und den Heinze Architektur Award (dotiert mit 4000 Euro) erhalten.

Video: So sieht das TU-Studierendenhaus innen aus weitere Videos

Überzeugt hat die Juroren die Fähigkeit des Studierendenhauses, „Grenzen und Vorurteile in Bezug auf Nachhaltigkeit zu überwinden und durch eine sorgfältig ausgearbeitete Struktur eine einladende und spielerische Umgebung für Studium, Zusammenarbeit und Zusammenkunft zu schaffen.“ In dem Gebäude werde eine klare architektonische Idee verwirklicht. „Es ist mehr als ein Gebäude, eher ein vielseitiges System, das technologische Fortschritte mit einem flexiblen und wiederverwendbaren Prinzip verbindet.“

TU-Studierendenhaus soll Vorzeigemodell des „zirkulären Bauens“ sein

Angelegt haben die Architekten, die heute Büros in Berlin haben, das Gebäude als Vorzeigemodell des sogenannten zirkulären Bauens. Dabei geht es um die Idee, bauliche Strukturen so zu entwerfen, dass die einzelnen Bestandteile wiederverwendbar sind. Das Studierendenhaus ist deshalb in Modulbauweise gebaut. Damit die Klimabilanz möglichst positiv ausfällt, wird im Winter mit Fernwärme geheizt und im Sommer mithilfe von Erdsonden gekühlt. Um irreversible Schäden an der Umwelt zu vermeiden, hat das Gebäude keinen Keller, eine dünne Bodenplatte und eine relativ geringe Grundfläche.

Auch interessant

Braunschweigs Studierendenhaus: Architektur für die Ewigkeit Von Eva Nick

Hacke und Düsing, beide sind ehemalige TU-Studierende, sehen die neuerliche Auszeichnung als weitere Bestätigung ihrer Arbeit. „Unsere Hoffnung ist, dass durch die Vielzahl an Preisen für das Studierendenhaus die soziale Funktion von Architektur weiter in den Vordergrund rückt“, schreibt Max Hacke auf Anfrage unserer Zeitung. „Der Nachhaltigkeitsdiskurs sollte sich nicht auf Bauweisen und Materialien beschränken, sondern vielmehr betrachten, was wir bauen und für wen wir bauen und wie wir Architektur als kollektive Ressource nutzen können. Besonders im öffentlichen Bau steckt dahingehend ein enormes Potenzial.“

Der Preis für zeitgenössische Architektur der Europäischen Union und der Mies van der Rohe Stiftung wird alle zwei Jahre für aktuelle europäische Architekturprojekte vergeben und gilt laut Bundesarchitektenkammer als wichtigster europäischer Architekturpreis. Das Braunschweiger Projekt wurde aus 362 nominierten Projekten ausgewählt; die Preisverleihung findet Mitte Mai in Barcelona statt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Fall Christian B.: Sprengt Ex-BKA-Mitarbeiterin den Prozess?

Einmalig: Braunschweigs Straßenbahn fährt durch Blütenmeer

Widerstand gegen „braunes Haus“ in Braunschweig wächst

Braunschweig: Pläne für Schwanensee-Disco enthüllt

70 Jahre verheiratet – Braunschweig ist zur Heimat geworden

Braunschweig: Was das neue Ringgleis-Teilstück besonders macht

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: