Braunschweig . Der heute 69-Jährige soll 700.000 Euro Vergnügungssteuer veruntreut haben. So lief der Prozessauftakt vor dem Braunschweiger Landgericht.

Als die Kammer den Gerichtssaal betritt, hat der Angeklage Mühe, sich zu erheben. Schlaganfall, Herzinfarkt, seit einem Koma, sagt er, habe er große Erinnerungslücken. Und ständig Schwindel. 69 Jahre ist er alt, ledig, Pensionär, ehemals Stadtamtsinspektor, Besoldung A9. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in ihrer Anklage vor, die Stadt Braunschweig um mehr als 700.000 Euro Vergnügungssteuer-Einnahmen gebracht zu haben.

Der Vorwurf vor dem Landgericht: 3,6 Millionen Euro Glücksspiel-Einnahmen in Braunschweig nicht erfasst

Als alleiniger Sachbearbeiter für die Veranlagung der Vergnügungssteuer soll der Kommunalbeamte zwischen Januar 2012 und November 2015 Glücksspiel-Einnahmen in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro nicht erfasst haben. Als Gegenleistung für die herunter gerechneten Steuerbescheide soll er von mehreren Spielhallen- und Gaststättenbetreibern rund 70.000 Euro Schmiergeld kassiert haben.

Die Anklagebehörde geht in dem mutmaßlichen Korruptionsfall von acht Fällen der Bestechlichkeit und 140 Fällen der Untreue in besonders schwerem Fall aus.

Der klare Fall eines bestechlichen Beamten, der die Gunst eines (damals) offenbar lückenhaften Kontrollsystems innerhalb der Stadtverwaltung ausnutzt, um sich persönlich zu bereichern? Und auf der anderen Seite ebenso skrupellose Gewerbetreibende, die die Allgemeinheit gegen ein regelmäßiges Salär händereibend um Steuereinnahmen prellen? Dieses Bild, das sich beim Stichwort „Korruption“ unweigerlich aufdrängen mag, wird zumindest am ersten Prozesstag vor der 11. großen Strafkammer des Braunschweiger Landgerichts unscharf.

Vieles „schlicht und einfach vergessen“, sagt der Angeklagte vor dem Braunschweiger Landgericht

Der 69-Jährige bestreitet die Anklagevorwürfe nicht. Er befürchte aber, etwas Falsches zu sagen. Vieles habe er „schlicht und einfach vergessen“. Rätselhaft bleibt wohl auch deshalb das Motiv des Mannes, der heute in Vermögensangelegenheiten unter rechtlicher Betreuung steht und bei seiner 90-jährigen Mutter lebt.

„Es fing damit an, dass ich eine neue Wohnung bezogen habe“, erklärt er vor Gericht. Damit habe er sich ein bisschen zu viel zugemutet. „Das war wahrscheinlich der Auslöser.“

Eine Frage vor dem Landgericht: Wurde Bestechungsgeld in Ausland überwiesen?

Wirklich? 600 Euro Miete bei 1900 Euro Gehalt, das lasse sich schon machen, zweifelt der Vorsitzende. Nach Aktenlage sehe es aber so aus, als sei der Angeklagte von Dritten oft um Geld gebeten worden. Ermittler haben seine Konten durchforstet, seine Kontakte ausgewertet. Danach soll es Transaktionen ins Ausland gegeben haben, von mehr als 45.000 Euro ist die Rede. In E-Mail-Korrespondenzen tauchen eine Michelle, ein Anthony oder James auf. Sie alle verlangen offensichtlich Geld. Mal für eine Krankenhaus-Behandlung, mal als Vorauszahlung auf eine erwartete Erbschaft.

Ob er womöglich kriminellen Profis aufgesessen ist? „Sie wären nicht der Erste, der darauf hereinfällt“, bemerkt der Vorsitzende. Sollte er ein Opfer von Trickbetrügern geworden zu sein, „würden wir das ja mildernd berücksichtigen“. Doch der 69-Jährige beharrt: Zwar habe es via Internet Frauengeschichten gegeben, „aber das war nichts Konkretes – leider“. Auch ein Geburtstagsgeschenk habe er mal in die USA gesandt. Aber mehr Geld „haben die nie von mir bekommen“.

Zeugin: Der nette ältere Herr suchte Kontakt

Zeugin am ersten Verhandlungstag: eine Geschäftsfrau, der der Angeklagte zu einer illegalen Steuerersparnis von mehr als 250.000 Euro verholfen hat – nach ihrer Darstellung gänzlich ohne ihr Zutun. Wie alle anderen auch habe sie die abzuliefernden Auslesestreifen aus den Glücksspiel-Geräten regelmäßig in die Behörde gebracht. Der Angeklagte sei ein sehr netter älterer Herr gewesen, bei dem sie das Gefühl gehabt habe, dass er auch persönlichen Kontakt gesucht habe.

„Man ist nicht nur rein- und rausgegangen, man hat auch geplaudert.“ Der Angeklagte habe von gesundheitlichen Problemen seiner Mutter berichtet, habe sie angerufen und sei einmal sogar in ihrem Büro aufgetaucht. „Irgendwann wurde es mir zu viel.“ Sie habe fortan eine Angestellte ins Rathaus geschickt.

Dass der nette ältere Herr die Steuerbescheide zu ihren Gunsten durch falsche Eingaben in die Datenbank manipuliert hatte, habe sie wohl bemerkt. Und akzeptiert. Das sei ihr Fehler gewesen, den sie mit einer Geldauflage von 25.000 Euro gebüßt habe. Bestochen habe sie den Angeklagten nicht. Nur einmal habe sie ihm vom Weihnachtsmarkt eine Tüte Mandeln mitgebracht.

Gemeinsam mit ihrem Steuerberater wies die Geschäftsfrau in der Stadtverwaltung schließlich auf die Ungereimtheiten hin und brachte damit den Stein ins Rollen. „Er war kein böser Mensch. Ich wollte ihm nicht in den Rücken fallen, aber ich wollte nicht mitmachen.“ Ihr Eindruck vom Angeklagten: Er habe bedürftig gewirkt. „Ich glaube, er brauchte Menschen zum Reden. Für mich war das zu viel.“

Café-Besitzer: Beamter wollte Geld als Gegenleistung

Ein ehemaliger Café-Besitzer zeichnet ebenso das Bild eines Menschen, der auf Freundschaft aus war. „Ich kann was machen“, habe er ihn während seiner Behörden-Besuche immer wieder angesprochen. Und was gemacht. Dafür habe er Geld verlangt. „Er sagte, er sei zuckerkrank, und die Tabletten seien teuer.“ 200 bis 300 Euro habe er ihm einige Male als Gegenleistung gegeben. „Ich hatte drei Glücksspiel-Automaten, mehr nicht.“ Der Angeklagte habe ihn in die Sache reingezogen. Heute sei er arbeitslos. „Ich habe alles verloren.“

