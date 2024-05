Braunschweig. Warum stehen die Linden an der Grünewaldstraße nicht unter Denkmalschutz? Braunschweigs Stadtverwaltung erklärt die besonderen Gründe.

Gibt es einen einfachen Weg, Braunschweigs großen Streit über den Bahnübergang Grünewaldstraße zu beenden? Das wäre der Fall, wenn die Linden an der Grünewaldstraße Naturdenkmäler wären. Sie dürften dann nicht gefällt werden. Die Stadtverwaltung ist in eine neuerliche Prüfung eingetreten und winkt ab: Die Linden sind dafür nicht schön genug.

Die Angelegenheit geht zurück auf das Jahr 2020. Die Umweltverwaltung wollte damals einen „Schutzschirm“ über Braunschweigs wichtigste Bäume spannen und sie als Naturdenkmal ausweisen. Das heißt zum Beispiel: Gefällt werden dürfen sie ohnehin nicht. Untersagt ist insbesondere die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner baurechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen. Der Traufbereich der Krone samt einem Sicherheitsabstand von zusätzlichen 1,5 Metern steht unter besonderem Schutz.

Linden an der Grünewaldstraße standen auf der Vorschlagsliste

Welche Bäume eignen sich, wurden damals auch Bürger und Naturschutzverbände gefragt. Letztmals war das im Jahr 1987 festgestellt worden. Im Jahr 2020 gab es zehn dieser Bäume im Stadtgebiet. Die „Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen in der Stadt Braunschweig“, die im Oktober 2020 in Kraft trat, machte daraus 45. Nur, so die BIBS im Bezirk Wabe-Schunter-Beberbach: „Der BUND hatte 2020 die Lindenreihe in der Grünewaldstraße zur Aufnahme in die Liste der Naturdenkmäler vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde abgelehnt, eine Begründung gab es nicht.“ Ist der Umweltverwaltung bei der Beurteilung ein Fehler unterlaufen?

Nein, heißt es nun in einer Mitteilung der Verwaltung außerhalb von Sitzungen. Denn die Kriterien, die erfüllt sein müssen, seien streng. Solche Bäume müssen zum Beispiel eine „Seltenheit“ haben. Was auf Linden nicht zutreffe. Tatsächlich findet sich auf der Liste der Braunschweiger Bäume, die als Naturdenkmal anerkannt sind, zwar Schwarzpappeln, Ginko, Sumpfzypressen, Ulmen oder Japanische Zelkove. Aber keine einzige Linde.

Schönheit ist wichtiges Kriterium für Bäume als Naturdenkmal

Und auch ein weiteres Kriterium müssen Bäume aufweisen, sollen sie als Naturdenkmal in Betracht kommen: Schönheit. Schönheitsmerkmal sei zum Beispiel: „Eine herausragend ausgeprägte Baumkrone.“ Für die Linden an der Grünewaldstraße gilt: Sie sind für ein Naturdenkmal nicht schön genug: „Die Baumkronen der Linden sind aufgrund des beengten Standortes mit hohem Versiegelungsgrad der Baumscheiben nur schmal ausgeprägt und entsprechen nicht der natürlichen Wuchsform.“

