Braunschweig. Der Brite Malcolm Arnold ist als Filmkomponist bekannt, aber er schrieb auch neun Sinfonien. Wie klingt seine Schicksalssinfonie?

Auf Entdeckungstour mit dem Louis Spohr Orchester (LSO): Das seit 2004 so genannte Orchester nimmt sich unter der Leitung von Tobias Rokahr im Westand des Unbekannten an und führt durch eine fünfte Sinfonie mit Parallelen. Den gepfiffenen Marsch aus dem Film „Die Brücke am Kwai“ kennen viele, aber den Namen des Komponisten nicht: Der Brite Malcolm Arnold (1921-2001), der für die Filmmusik sogar einen Oscar erhielt, entpuppt sich im Konzert des LSO großer Unbekannter mit Überraschungspotential.

Der Hannoveraner Hochschulprofessors Rokahr, der auch schon für seine exzellente Lehre ausgezeichnet wurde, führte eloquent-tiefgründig und wunderbar nachvollziehbar mit Live-Beispielen seines Orchesters in das Werk ein. So vorbereitet, konnte sich das Publikum im gut gefüllten Saal selbst ein Bild der 1960 entstandenen Sinfonie machen. Der ausgezeichnete Filmkomponist hat neun davon geschrieben. Seine fünfte Sinfonie ist ebenso Schicksalssinfonie wie die Beethovens und wartet auch mit einem rhythmisierten Zerrbild des Beethovenschen Kopfmotivs auf.

Malcolm Arnold: Gefangen in einem Käfig aus Tönen

In einem Käfig aus Tönen gefangen: eine treffliche Beschreibung des Dirigenten für Arnolds Verarbeitung seiner eigenen Schizophrenie in einem Stück, das mit vielen Versatzstücken, Anklängen und wehmütigen Filmmusikfetzen daherkommt, die nie lange genug ausgespielt werden, um in Süßlichkeit abzudriften. Im Gegenteil: immer wieder groteske Zerrbilder und wildes Ausbrechen.

Eine Art Leitmotivik mit aneinandergesetzten Motiven und Phrasen, die variiert und gestückelt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine spannende Reise mit überraschenden Wendungen und bizarren Märschen wie bei Schostakowitsch mitnimmt. Alles in allem ist diese Sinfonie ein drängender Totentanz, der vom LSO packend, präzise und bestens vorbereitet gegeben wird.

Sie endet mit leiser Zuversicht: wie ein Wagnerscher Erlösungsschluss in entrückter Sphäre mit einfachem Glockenspiel. Ein geruhsames Auslaufen, als wollte Arnold in die heile Hollywood-Welt der simpel schönen Melodik zurück.

Sabine Krams spielt Schumanns Cello-Konzert innig-zart

Das LSO zeigte, wie praktikabel auch ein großes Orchester im luftigen Saal des Westand mit sehr gut abgemischter Akustik unterkommen kann. Da plärrt kaum etwas zu schrill in den ausbrechenden Tutti-Passagen, und die innig-zarte Cello-Linie von Sabine Krams verliert sich nicht im Raum, sondern vermag auch in den leisen Tönen zu tragen. Das Cello-Konzert von Robert Schumann kommt als Eingangsstück zunächst wie ein geradliniges Werk ohne viel Ecken und Kanten daher. Zwar in a-moll, verströmt es doch eine geruhsame Heiterkeit und Gelassenheit, die über den Tönen zu schweben scheint.

Das LSO spielt das sicher und konzentriert, aber mit Blick auf die beseelte Tiefe mit plötzlich aufblitzendem Zischen und Krachen. Viel Applaus.

Das Konzert wird am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr, in der Stiftskirche Steterburg, Salzgitter-Thiede, wiederholt.

