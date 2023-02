Braunschweig. Tickets, Anfahrt, Show-Programm: Schlagerstar Roland Kaiser tritt im Februar in Braunschweig auf. Das müssen Sie zum Konzert in der VW-Halle wissen.

Kultur in Braunschweig Roland Kaiser in Braunschweig: Alles zu seinem Mega-Konzert

Roland Kaiser kehrt zurück: 15 Monate nach seinem bisher letzten Konzert in der Volkswagen-Halle tritt der Schlagerstar am Sonntag, 12. Februar, erneut in Braunschweig auf. Am 4. November 2021 setzte er in der Corona-Pandemie ein vielbeachtetes Ausrufezeichen. Jetzt feiert der Künstler mit etwa 6000 Fans seinen 70. Geburtstag. Es ist vermutlich die letzte Chance, in diesem Jahr den Sänger in unserer Region zu sehen. Wir haben alle Infos zur großen Geburtstagsparty. Das müssen Sie wissen zum Konzert.

Roland Kaiser in Braunschweig: Welche Zeiten muss ich mir für das Konzert merken?

Los geht die etwa zweieinhalbstündige Show um 19 Uhr. Gegen 17.30 Uhr soll der Einlass beginnen.

Wo gibt es noch Tickets für das Kaiser-Konzert?

Das Konzert ist weitestgehend ausverkauft. Aktuell gibt es nur noch etwa eine Handvoll Tickets für die Show des beliebten Musikers. Restkarten sind zum Beispiel noch bei der Konzertkasse verfügbar. Auch bei anderen bekannten Vorverkaufsstellen, etwa Eventim, sind noch ein paar Tickets erhältlich.

So sah es beim letzten Roland-Kaiser-Konzert in Braunschweig aus. 4500 Zuschauer waren bei der „Kaisermania“ dabei (Archiv). Foto: Rüdiger Knuth

Was erwartet die Zuschauer beim Konzert?

Exakt 33 Stücke werden Roland Kaiser und seine Band – blickt man auf die Setlists der vergangenen Tournee-Shows – in Braunschweig präsentieren. Los geht es mit „Es ist alles ok“, einem Stück aus seinem aktuellen Nummer-Eins-Album „Perspektiven“. „Alles was du willst“, „Santa Maria“ und „Flieg mit mir zu den Sternen“ sind weitere Songs der Show. Mit „Schach matt“, „Extreme“ und „Bis zum nächsten Mal“ – drei Stücke aus dem Zugabenblock – geht der Konzertabend zu Ende. Kaiser präsentiert also einen Querschnitt seines Schaffens mit einem Fokus auf seinen größten Erfolgen.

Wie komme ich zur Show von Roland Kaiser?

Das Konzert findet in der Volkswagen-Halle in Braunschweig statt, die sich am Europaplatz 1 befindet. Autofahrer können den Großparkplatz auf dem Messegelände in der Eisenbütteler Straße nutzen. Wer direkt bis vor die Halle die Volkswagen-Halle gefahren werden möchte, nutzt zum Beispiel die Ringbuslinien 419 und 429 (Haltestelle Holzhof/Volkswagen-Halle). Sie fahren im 30-Minuten-Takt vom Braunschweiger Hauptbahnhof ab. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 halten am Europaplatz. Auch von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Tolle Stimmung herrschte vor dem Konzert von Roland Kaiser im vergangenen Sommer in Goslar (Archiv). Foto: Stefan Lienert

So oft war Kaiser zuletzt in der Region Braunschweig-Harz unterwegs

Seit dem Jahr 2022 ist Roland Kaiser offiziell Preisträger des Paul-Lincke-Rings. Nach der Auszeichnung gab der Sänger vor der Kaiserpfalz in Goslar ein umjubeltes Konzert. 7500 Fans waren bei der Open-Air-Show im Juni dabei. In diesem Jahr ist kein Konzert von ihm in Goslar geplant.

Im November 2021 feierten in der Braunschweiger Volkswagen-Halle 4500 Zuschauer mit dem Künstler eine besondere „Kaisermania“. Es war das erste große Großkonzert in Niedersachsen seit der Corona-Pandemie. Dementsprechend hoch waren die Sicherheitsauflagen.

Das ist Roland Kaiser

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 als Ronald Keiler in West-Berlin geboren. Seine leibliche Mutter wurde mit 16 Jahren schwanger mit ihm und setzte ihn als Findelkind in einem Korb aus. Er absolvierte eine Ausbildung als Automobilkaufmann. Mitte der 1970er-Jahre veröffentlichte er seine erste Single: „Was ist wohl aus ihr geworden?“. Den Durchbruch schaffte er 1980 mit „Santa Maria“, der Song kletterte auf Platz 1 der Charts in Deutschland, den Niederlanden und Belgien.

Zur Jahrtausendwende kam heraus, dass Kaiser an einer Lungenerkrankung leidet. 2014 schaffte er mit Maite Kelly und dem Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ einen Mega-Erfolg. Fast 150 Millionen wurde der Song bislang bei Youtube aufgerufen. Nach der Nummer 1 des vierten Studioalbums „Dich zu lieben“ im Jahr 1981 erreichte er mit „Perspektiven“ 2022 erneut die Spitzenposition in den Charts. Kaiser spielte 2013 im Tatort mit, 2021 erschien der Film „Eisland“.