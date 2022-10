Osterode. Bei einem Verkehrsunfall in der Petershütter Allee ist ein Trike-Fahrer verletzt worden

Ein Trike-Fahrer wurde bei einem frontalen Zusammenstoß in der Petershütter Allee verletzt.

Blaulicht Frontaler Zusammenstoß in Osterode: Trike-Fahrer verletzt

Bei einem frontalen Zusammenstoß in der Petershütter Allee wurde ein Trike-Fahrer verletzt. Laut Polizeiangaben kam es auf Höhe der Baustelle zu ein einem „Vorfahrtsmissverständnis“, in dessen Folge ein Volkswagen, der Richtung Ortskern unterwegs war, mit einem Trike-Motorrad zusammenstieß. Der Fahrer des Trikes wurde ins Krankenhaus gebracht . Die Fahrerin des Golfs kam mit dem Schrecken und erheblichen Schäden an ihrem Auto davon.

Mutmaßlich war der Fahrer des Trikes mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angabe machen.