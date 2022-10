Lerbach. Mit mehreren Fahrzeugen war die Feuerwehr am Einheitstag im Osteroder Ortsteil Lerbach im Oberharz im Einsatz. Das ist passiert.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz

Blaulicht Oberharz Feuerwehr in Lerbach im Einsatz: Kamin verursacht Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand mit Menschenrettung wurden die Ortsfeuerwehr Lerbach, der Löschzug Osterode sowie der Rettungsdienst am 3. Oktober nach Lerbach alarmiert. Bei einem Brand in einer Wohnung sollten sich noch Personen in der Wohnung befinden, berichtet die Osteroder Feuerwehr.

Bei Ankunft am Einsatzort hatten demnach jedoch alle Personen das Gebäude verlassen. Vier Menschen wurden umgehend an den Rettungsdienst übergeben.

Ein Angriffstrupp der Lerbacher Wehr ging zur Erkundung ins Gebäude vor, unterstützt von einem zweiten Trupp des Löschzugs Osterode. Der Brandherd befand sich im Bereich eines Kamins. Nach 30 Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, anschließend schlossen sich Kontrollen im Innen- und Dachbereich an.

Die Bewohner konnten nach kurzer Behandlung durch den Notarzt wieder entlassen werden, zwei Jugendliche wurden bei Bekannten untergebracht. Auf Grund der engen Bebauung wurde ein Bereitstellungsraum auf der Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet.

Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz, außerdem waren zwei Rettungswagen, der Notarzt sowie zwei Streifenwagen der Polizei vor Ort.