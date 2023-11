Berlin. Die Gesundheit überwachen, Arzttermine ergattern, vorsorgen: Wie uns das Smartphone gesund macht und fit hält, erklärt dieser Experte.

Wochenlang auf den Arzttermin warten, Zeitdruck in Sprechstunden und ein Bürokratie-Chaos, das immer noch von Formularen und Rezepten auf Papier beherrscht wird: All das nervt seit Jahren Ärztinnen und Patienten. Deutschland war bei der Gesundheitsversorgung lange Zeit Weltspitze – in der analogen Zeit. Die Digitalisierung hat das deutsche Gesundheitswesen aber aus Sicht vieler Experten verschlafen und hinkt heute fahrlässig hinterher.