Hamburg. Diese Erdbeertorte mit Blüten sieht nicht nur traumhaft aus, sondern schmeckt auch so. Wetten, dass sie auf jeder Party Stargast wäre?

Willkommen in der wunderbaren Welt frischer und saftiger Erdbeerkuchen! Wenn die warmen Tage des Frühsommers anbrechen und überall die Blumen erstrahlen, ist es an der Zeit, die Erdbeerrezepte herauszuholen. Was eigne sich besser für die Erdbeersaison als ein Stück schwedische Erdbeertorte?

Diese Torte ist auch vor und nach Midsommar ein echter Hit: Für dieses Rezeptbacken wir eine Erdbeertorte, die sich perfekt als Mitbringsel oder als Geburtstagskuchen eignet.

Schwedische Midsommar-Erdbeertorte

Zutaten für ca. 16 Stücke:

5 Eier (Größe M)

Salz

250 g Zucker

1 EL Zucker

150 g Mehl

1 TL Backpulver

6 Blatt Gelatine

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

750 g Erdbeeren

600 g Schlagsahne

rotes Fruchtpulver (z.B. aus gefriergetrockneten Erdbeeren)

Backpapier

1 Eier trennen. Eiweiße und 1 Prise Salz steif schlagen. 150 g Zucker zum Schluss einrieseln lassen und rühren, bis der Zucker gelöst ist. Eigelbe einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, unterheben. Masse in eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform (22 cm ø) füllen. Im heißen Ofen (E-Herd: 180 °C, Umluft: 160 °C, Gas: Stufe 2) ca. 35 Minuten backen. Auskühlen lassen.

2 Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Puddingpulver, 50 g Zucker und 100 ml Milch glatt rühren. 400 ml Milch aufkochen. Puddingpulver einrühren, ca. 1 Minute köcheln. Pudding kurz abkühlen lassen. 1 Blatt Gelatine ausdrücken, darin auflösen. Pudding etwas abkühlen lassen.

3 Biskuit zweimal waagerecht durchschneiden. Unteren Boden mit einem hohen Tortenring umschließen. Warmen Pudding auf den Boden geben. Mittleren Boden darauflegen, kalt stellen.

4 Ca. 500 g Erdbeeren waschen, putzen, mit 50 g Zucker pürieren. Rest Gelatine ausdrücken, auflösen, Püree nach und nach unterrühren. 200 g Sahne steif schlagen. Püree locker unterheben, Creme auf den Boden geben und oberen Biskuitboden daraufsetzen. Torte mindestens 4 Stunden kalt stellen.

5 Zum Verzieren 150 g Erdbeeren waschen, putzen, fein würfeln. Mit einer Gabel etwas zerdrücken. 400 g Sahne steif schlagen. Torte mit etwas Sahne einstreichen. Zerdrückte Erdbeeren und 1 EL Zucker unter die restliche Sahne heben, Rand damit einstreichen. 100 g Erdbeeren waschen, eventuell putzen und halbieren. Torte mit Erdbeeren, nach Belieben mit essbaren Blüten und Fruchtpulver verzieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 280 kcal, 14 g F, 30 g KH, 6 g E

HA