Hamburg. Schweben Sie auf “Genusswolke 7“ mit lockerem Teig, frischer Erdbeergrütze, fluffiger Quarkcreme und zartschmelzenden Schokohobeln.

Mit Erdbeerkuchen macht man die meisten Menschen glücklich – vor allem, wenn er in einer so guten Gesellschaft kommt. In diesem Rezept zeigen wir Ihnen, wie Sie den weltbesten Erdbeerkuchen zu Hause backen: Den frischen Erdbeerkuchen aus der Springform kombinieren wir mit einer Mischung aus Sahne und Quark und frischem Erdbeerpüree. Dazu weiße Schokolade – ein echter Sommertraum, der sowohl beim Kindergeburtstag als auch beim Kaffeekranz Freude bereiten wird.

Mehr Kuchenrezepte zum Nachbacken:

Rezept:

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 12 Stücke .

. Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde und 15 Minuten + Wartezeit

ca. 1 Stunde und 15 Minuten + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 280 kcal, 16 g F, 27 g KH, 5 g E

Zutatenliste:

400 g TK-Erdbeeren

100 g weiche Butter

150 g Zucker

3 EL Zucker

Salz

2 Eier (Größe M)

100 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Päckchen roter Tortenguss

1 Päckchen Sahnefestiger

250 g Speisequark (20 % Fett)

250 g Schlagsahne

2 EL Zitronensaft

50 g weiße Schokolade

1 Erdbeeren auftauen lassen. Für den Boden Butter, 100 g Zucker und 1 Prise Salz cremig rühren. Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, kurz unterrühren. Teig in eine gefettete Springform (22 cm ø) füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 20 Minuten backen. Auskühlen lassen.

2 Um den Boden einen Tortenring schließen. Erdbeeren fein pürieren. 200 g Püree abwiegen. Restliches Püree mit 1 EL Zucker verrühren und kalt stellen. Tortenguss mit 2 EL Zucker in einem kleinen Topf mischen. 250 ml kaltes Wasser nach und nach unterrühren. Unter Rühren erhitzen und einmal kurz aufkochen lassen. Das abgewogene Püree untermischen. Auf dem Boden verteilen und ca. 30 Minuten kalt stellen, bis das Püree erstarrt ist.

3 Für die Creme 50 g Zucker und Sahnefestiger mischen. Quark und Sahne steif schlagen, Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Zitronensaft unterrühren. Creme auf das erstarrte Püree geben und locker verstreichen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

4 Torte aus dem Ring lösen. Schokolade mit dem Sparschäler zu Röllchen abziehen. Auf die Creme geben. Beiseitegestelltes Erdbeerpüree dazu reichen.

HA